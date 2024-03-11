Sağlık Bakanlığına Atanma Hakkında

Merhaba arkadaşlar. Üniversite hastanesinin hemşirelik pozisyonunda sözleşmeli olarak işe girdim. Ardından nisan ayında verilen hak ile kadrolu pozisyona geçtim. Şu anda o şekilde çalışıyorum. Kadrolu iken buna güvenip son atamalarda tercih verdim ve Sağlık Bakanlığı?nda hemşire olarak görev çıktı. Şimdi asıl sorun burada başlıyor:

Konuştuğum herkes bir sorun yaşamayacağımı, zimmete düştükten sonra usülüne uygun istifamı verip diğer tarafta işe başlayabileceğimi söylüyor.

Forumda okuduklarımdan yola çıkarsam eğer kadroya geçeli bir yıl olmadığı için atamanın yapılamayacağını, şu anki işimden de istifa etmemem gerektiğini söylüyorlar. Bunu da madde 10?a dayandırıyorlar.

Bir de orta grup var ki; bu konuda toplantıların devam ettiğini söyleyenler. İlerleyen zamanda kesin sonuç belli olacakmış diyenler işte.

Sizin görüşünüzü de öğrenmek istiyorum. Yanlış bir yolda mıyım yoksa atama sürecini devam ettirmeli miyim? Boşuna da heveslenmek istemiyorum olmazsa eğer çok üzülmemek için.