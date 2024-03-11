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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Mart 2024 12:13
Sağlık Bakanlığına Atanma Hakkında

Merhaba arkadaşlar. Üniversite hastanesinin hemşirelik pozisyonunda sözleşmeli olarak işe girdim. Ardından nisan ayında verilen hak ile kadrolu pozisyona geçtim. Şu anda o şekilde çalışıyorum. Kadrolu iken buna güvenip son atamalarda tercih verdim ve Sağlık Bakanlığı?nda hemşire olarak görev çıktı. Şimdi asıl sorun burada başlıyor:

Konuştuğum herkes bir sorun yaşamayacağımı, zimmete düştükten sonra usülüne uygun istifamı verip diğer tarafta işe başlayabileceğimi söylüyor.

Forumda okuduklarımdan yola çıkarsam eğer kadroya geçeli bir yıl olmadığı için atamanın yapılamayacağını, şu anki işimden de istifa etmemem gerektiğini söylüyorlar. Bunu da madde 10?a dayandırıyorlar.

Bir de orta grup var ki; bu konuda toplantıların devam ettiğini söyleyenler. İlerleyen zamanda kesin sonuç belli olacakmış diyenler işte.

Sizin görüşünüzü de öğrenmek istiyorum. Yanlış bir yolda mıyım yoksa atama sürecini devam ettirmeli miyim? Boşuna da heveslenmek istemiyorum olmazsa eğer çok üzülmemek için.


ata198
Aday Memur
11 Mart 2024 12:17

1 yıl bekleme olayı kadroludan istifa edip tekrar kadrolu atanmanız için beklemeniz gereken süre. Siz kadroludan sözleşmeliye geçiyorsunuz bekleme süresi yok o yüzden. İçim rahat etsin diyorsanız bakanlığa sorabilirsiniz.


Psikolog0000
Aday Memur
11 Mart 2024 14:16

aynı durumdayız hocam. ben de 7433 sayılı kanunla seçimden önce kadroya geçtim. şimdi aynı ünvandan sağlığa atanma hakkı kazandım. konu hakkında bilgi alırsanız mesaj atar mısınız


yeniuye321
11 Mart 2024 22:40

Bu konu üzerinden edindiğim bilgileri sizlerle de paylaşırım elbette.

Psikolog0000, Dün

aynı durumdayız hocam. ben de 7433 sayılı kanunla seçimden önce kadroya geçtim. şimdi aynı ünvandan sağlığa atanma hakkı kazandım. konu hakkında bilgi alırsanız mesaj atar mısınız

Toplam 3 mesaj

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