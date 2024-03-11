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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Mart 2024 12:17
Görev istirahatliyken, ek göreve gönderme

konu hakkında belki daha önce forumda bilgi verilmiş olabilir ama ben bulamadığım için tekrara düştüysem kusura bakılmasın. Kanun yönetmelik falan araştırma yaptım ancak net bilgi bulamadım.

Sorum şu: 12/12, 12/24, 12-36 sistem farkı olmadan, gece nöbete gelip sabah nöbetten çıktıktan sonra istirahat etmeden yeniden ek görev yazılması kanunen mümkün müdür? Yani nokta yada karakol farketmez mesaini bitirmişken maç yada sınav vs ye istirahat etmeden gönderilen görevler hangi uygulamaya göre ifa ediliyor. Amacım gerçekten bilgi sahibi olmaktır. Lütfen fikir yazmak yerine kanuni bir bilgi varsa paylaşalım.


Android60
Genel Müdür
11 Mart 2024 13:22

Mümkün her zaman gidiyoruz geceden çıkıyoruz saat 15.00 a maç görevi var kalkıp gidiyoruz


Alpera1
Aday Memur
11 Mart 2024 16:24
bu konu ile alakalı bende bir süre önce araştırdım maalesef idareyi sınırlayan hiçbir düzenleme bulunmuyor, sadece bu tarz konulardan mahkemelik olunca mahkemelerin lehe verdiği kararlar olsa da bu kararlar münferit kararlar ve ilgili davayı bağlıyor , Vel hasılı idarenin eli geniş bu konuda , varsa farklı bir bilgisi olan söylerse çok iyi olur

Joplu Çoban
Memur
11 Mart 2024 20:13
12 saat istirahat vermek zorundalar 12-12 max yapılır, 18-08 mümkün değil yönetmelikleri iyi okuyun
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