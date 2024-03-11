Görev istirahatliyken, ek göreve gönderme

konu hakkında belki daha önce forumda bilgi verilmiş olabilir ama ben bulamadığım için tekrara düştüysem kusura bakılmasın. Kanun yönetmelik falan araştırma yaptım ancak net bilgi bulamadım.

Sorum şu: 12/12, 12/24, 12-36 sistem farkı olmadan, gece nöbete gelip sabah nöbetten çıktıktan sonra istirahat etmeden yeniden ek görev yazılması kanunen mümkün müdür? Yani nokta yada karakol farketmez mesaini bitirmişken maç yada sınav vs ye istirahat etmeden gönderilen görevler hangi uygulamaya göre ifa ediliyor. Amacım gerçekten bilgi sahibi olmaktır. Lütfen fikir yazmak yerine kanuni bir bilgi varsa paylaşalım.