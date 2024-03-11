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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mart 2024 12:23
Vergi indirimi,Ferdi kaza sigortası

Arkadaşlar ferdi kaza sigortası yaptırdım. Faturayı dilekçe ile gecen ay gönderdim. Bu vergi indirimi nasıl yansiyacak? Maas bodrosunda bir değişme olmamış. Bilgisi olan yardımcı olabilir mi? İnternette araştırdım tam anlayamadım.


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
11 Mart 2024 13:44

Ocak subat mart her ayin bordlarini aç sirayla her ayın aylik vergi matrahlarina bak.

Dogrudan vergiden düşme yok. Matrahi eksiltiyor. Aylik vergi matrahın ek dersle birlikte 17002 tl yi gecmiyorsa simdilik herhangi bir faydasi yok.

Temmuz'da yeniden zam aldığımızda aylık vergi matrahları 17.000 lirayı geçecektir. O zaman daha net görülebilir. Yine de matrahı azaltmanın şöyle bir faydası var %20'lik dilime bir ay geç girersin.

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