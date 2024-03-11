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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mart 2024 12:25
Tablet fatih wifi bağlantı problemi

samsung s9 ile okulda internete bağlanmada problem yaşıyorum. wi fi ağına bağlandım ama "internet olmadan bağlı" yazıyor.

chrome ile intenete giriyor ama firefox, youtube, google play ve benzeri uygulamalarda internete bağlanmıyor


fenogretmeniyim
Şef
11 Mart 2024 12:27

samsung tab s9 tablet yazmamışım.


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
11 Mart 2024 13:40

Fatihca sertikasini her uygulamanin kullanabileceği bir yere yükleyin. Firefox zaten ayrı bir yere istiyor ayarlar kisminda..

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