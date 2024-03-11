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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mart 2024 13:00
Bir sorum var

Günaydın. motivasyon sorunumdan bahsetmiştim daha önce. Yaptığınız iş takdir görmez; hatta eski günahlar da temcit pilavı gibi önünüze serilip seni mi pışpışlayacağız denirse o işyerinde çalışır mıydınız???

ben bunları yaşadım. örüşünüzü merak ediyorum.


gokhankakiz
Daire Başkanı
11 Mart 2024 13:21

41 kişi okuyor;cevap 0 !!!!!!


gokhankakiz
Daire Başkanı
11 Mart 2024 14:31

134 OKUNMA AMA 0 CEVAP...


Bozkurtbakışlı
Memur
11 Mart 2024 14:39
Yap işini, takılma kimseye, ağır abi/abla ol. Al maaşını bak keyfine. Başka kuruma kaçacak durumun varsa da, bi dakika düşünme!

Yamyamav
Memur
11 Mart 2024 15:01

Yaptığın iş takdir görmüyorsa bir daha yapma !


gokhankakiz
Daire Başkanı
11 Mart 2024 15:42

GÜNCEL


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
11 Mart 2024 16:02

cevap vermiyoruz diye bize de sataşıyor..

işyerinde napıyor kimbilir..

herkes okusun, kimse cevap vermesin arkadaşlar. Hatayı kendinde arasın biraz.


Prettypelin
Aday Memur
11 Mart 2024 16:30

Sorun şu ki, sizin daha önce ne yazdığınızı herkes bilemez, ben bilmiyorum mesela, sizin önceki yazınızı ve sorunlarınızı herkesin bildiğini varsayıyorsunuz, daha detaylı açıklarsanız yorum yapabiliriz


gokhankakiz
Daire Başkanı
11 Mart 2024 18:21
doğru düzgün cevaplara kapım açık. bekliyorum.

bahçesaray
Aday Memur
11 Mart 2024 18:46
Günahtan sakınmak, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır...

abuzittin25
11 Mart 2024 19:54

sene, iki tene sallardım da neyse....

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