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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mart 2024 13:14
Tören

Merhaba, boş günde İstiklal Marsi'nin kabulü torenine katilmak gerekir mi?


Yamyamav
Memur
11 Mart 2024 15:02

İdare gel derse gelirsin. Yapacak hiçbir şey yok.


Deryaengn
11 Mart 2024 15:34

Teşekkür ederim. Aslında gel denmedi,gruptan toren ve saati hakkında bilgilendirme yapıldı.Ogrenmek istediğim Milli Bayramlar gibi bu törene katilmak zorunlu mu

Yamyamav, 12 saat önce

İdare gel derse gelirsin. Yapacak hiçbir şey yok.


Mehker
Daire Başkanı
11 Mart 2024 17:07

Gruptan toren ve saati hakkında bilgilendirme yapılmasının hiçbir geçerliliği yok, eğer sizin ve herkesin katılmanızı istiyorsa tören saatini ve herkesin katılması gerektiğini resmi yazı ile bildirmesi lazım

Ayrıca milli bayramlar harici her belirli gün ve hafta için dışarıda bekleyerek tören yapılma zorunluluğu yok, Meb okulda ve sınıflarda bu günlerle ilgili çeşitli etkinlikler yapılsın deniliyor, kısaca normalde bir tek milli bayramlarda bütün öğretmenler okulda olmalı, diğerlerinde böyle bir zorunluluk yok

Kapsam

Madde 2- 17/03/1981 tarih ve 2429 sayılı "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun"da yazılı, Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile Zafer Bayramı kutlama törenlerini düzenlemek ve yürütmekle görevli bütün Resmî ve Özel Kurum ve Kuruluşların faaliyetlerini kapsar.

Deryaengn, 11 saat önce

Teşekkür ederim. Aslında gel denmedi,gruptan toren ve saati hakkında bilgilendirme yapıldı.Ogrenmek istediğim Milli Bayramlar gibi bu törene katilmak zorunlu mu


Deryaengn
11 Mart 2024 17:21

Teşekkür ederim.

Mehker, 10 saat önce

Gruptan toren ve saati hakkında bilgilendirme yapılmasının hiçbir geçerliliği yok, eğer sizin ve herkesin katılmanızı istiyorsa tören saatini ve herkesin katılması gerektiğini resmi yazı ile bildirmesi lazım

Ayrıca milli bayramlar harici her belirli gün ve hafta için dışarıda bekleyerek tören yapılma zorunluluğu yok, Meb okulda ve sınıflarda bu günlerle ilgili çeşitli etkinlikler yapılsın deniliyor, kısaca normalde bir tek milli bayramlarda bütün öğretmenler okulda olmalı, diğerlerinde böyle bir zorunluluk yok

Kapsam

Madde 2- 17/03/1981 tarih ve 2429 sayılı "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun"da yazılı, Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile Zafer Bayramı kutlama törenlerini düzenlemek ve yürütmekle görevli bütün Resmî ve Özel Kurum ve Kuruluşların faaliyetlerini kapsar.


goztepe1923
Aday Memur
11 Mart 2024 17:26

Resmî olarak tebliğ edilmesini isteyin. Edemezler çünkü öyle bir resmi bayram yok.

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