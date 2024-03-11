Gruptan toren ve saati hakkında bilgilendirme yapılmasının hiçbir geçerliliği yok, eğer sizin ve herkesin katılmanızı istiyorsa tören saatini ve herkesin katılması gerektiğini resmi yazı ile bildirmesi lazım

Ayrıca milli bayramlar harici her belirli gün ve hafta için dışarıda bekleyerek tören yapılma zorunluluğu yok, Meb okulda ve sınıflarda bu günlerle ilgili çeşitli etkinlikler yapılsın deniliyor, kısaca normalde bir tek milli bayramlarda bütün öğretmenler okulda olmalı, diğerlerinde böyle bir zorunluluk yok

Kapsam

Madde 2- 17/03/1981 tarih ve 2429 sayılı "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun"da yazılı, Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile Zafer Bayramı kutlama törenlerini düzenlemek ve yürütmekle görevli bütün Resmî ve Özel Kurum ve Kuruluşların faaliyetlerini kapsar.