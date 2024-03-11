İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Mart 2024 13:57
Bayram İkramiyesi

Memurlara bir maaş ikramiye verseler ya geçinemiyoruz.


Painkiller0101
Aday Memur
11 Mart 2024 14:10

Hükümet :

- Memurlarımız geçinemiyor. Hemen bir maaş ikramiye verelim.


r.diyojen
Genel Müdür
11 Mart 2024 15:19

Kazanılan her hak önce bir taleple başlar, sonra gerçek olur.

Başlığı destekleyelim.

Memurlara her bayram bir maaş ikramiye şart oldu.


office chief
Memur
11 Mart 2024 16:58

Teşekkürler

r.diyojen, 11 saat önce

Kazanılan her hak önce bir taleple başlar, sonra gerçek olur.

Başlığı destekleyelim.

Memurlara her bayram bir maaş ikramiye şart oldu.


Aksak bey
Daire Başkanı
12 Mart 2024 01:14

Sağlık bakanlığına kura ile atanan temizlikçi kardeşlerimizin gurubuna üye oldum. Birisi yazmış Mart ayında ikramiye alacakmışız. Diğeri yazmış bu konuyu burda konuşma sizi tembih etmediler mi? Başka biri yorum yazmış 23 bin lira alacaz neyi saklıyorsunuz. Neyse bi de ben yazdım maaş nedir diye 35-36 arası dedi. Yıllık kazancı aya vurduğumuzda 43-44 bin arasına denk geldiğini söyledi. Şimdi ben ne yazayım, ne diyeyim. Bu ülkede okumak suç kardeşim. Ali Yalçın 346 lira peşine düşmüş. Memura ve emeklisine yok işçiye(torpilliye) ve emeklisine var.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bunalımdayım2024 Şubat maaşlarımızı yazalımyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Bayram Bayram İkramiyesiderece yukselmesi / kademe ilerlemesiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiTüm Teknik Personeli Mühendis Tek-Sen'e Üye Olmaya Davet Ediyorumtemmuz zam oranı %30 altı olmayacakKademenin yanlış hesaplanması

Sözlük

görmezden gelmek 2 sağlıklı beslenmeye çalışmak 1 dune:çöl gezegeni 2 3 renklerin anlamı 2 hakan yedican 1 sahur davulu 1 Eda Erdem 1 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 5 ilişkiyi az seven yönetir 7 coşkun deniz 1

Son Haberler

Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandıBurcu Köksal: O müteahhit istedi diye partiden gitmemCeza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğişiklikSGK HİTAP'da 'emeklilikte 18 sigortalılık yılına tabidir' hesabı ne zaman başlar?12 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?