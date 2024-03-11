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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Mart 2024 14:40
Kadro ne zaman düşer

Merhabalar geçtiğimiz aylarda toplu kadro geçimi sırasında ücretsiz izindeydim bugün iş başı yaptım ve kadro işlemlerimi başlattım ne kadar sürede sonuçlanıyor

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