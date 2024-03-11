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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


11 Mart 2024 14:43
İnönü Üniversitesi Son Sözleşmeli Personel Alımı

Son evrak teslim tarihi 9 ŞUBAT 2024 idi.Yerleşipte göreve başlamak için çağrılan ya da konu hakkında herhangi bir bilgisi olan var mı?


AKTASSS1572
Aday Memur
11 Mart 2024 15:45

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