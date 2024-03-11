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Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


11 Mart 2024 15:32
Makine güvenlik ışık bariyeri

Megoras güvenlik ışık bariyerlerini tüm eksantrik, hidrolik, apkant preslerde hatta tekstil dokuma makinalarında el koruma amaçlı güvenlik için kullanabilirsiniz.

https://www.megoras.com.tr/projelerimiz/picanol-makine-el-korumasi

https://www.megoras.com.tr/projelerimiz/guvenlik-isik-bariyeri

Farklı uzunluklarda ve çözünürlükte çeşitler için iletişime geçebilrisiniz

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