Bilgisi olan?

ayrıntı bilmeden kimse cevap veremez. Tartışma esnasında kaç kişiydiniz, kamera kaydı var mıydı, sen, o, ya da her ikiniz birden küçük düşürücü, aşağılayıcı ifadeler kullandınız mı, kullandıysanız önce kim neden kullandı vs vs. bir sürü ayrıntıya bakar bu iş.

Fiziksel şiddet yoksa tahminen uyarma,kınama,aylıktan kesme cezasıyla sonuçlanır bu tarz olaylar.