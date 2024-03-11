İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Mart 2024 16:26
Bilgisi olan?
Arkadaşlar, ben sağlık teknikeriyim. Bugün artist doktorun biriyle bir tartışmam oldu. O da bana tutanak tutmuş. Sonuçları ne olabilir?

OOP.008
Şef
11 Mart 2024 17:49

ayrıntı bilmeden kimse cevap veremez. Tartışma esnasında kaç kişiydiniz, kamera kaydı var mıydı, sen, o, ya da her ikiniz birden küçük düşürücü, aşağılayıcı ifadeler kullandınız mı, kullandıysanız önce kim neden kullandı vs vs. bir sürü ayrıntıya bakar bu iş.

Fiziksel şiddet yoksa tahminen uyarma,kınama,aylıktan kesme cezasıyla sonuçlanır bu tarz olaylar.


Saglikcibaba
Aday Memur
11 Mart 2024 19:09
Tansiyonu düşen bir hasta için emrivaki bir şekilde 'taşımayı ara' dedi. Ben de artistin bu üslubundan dolayı, taşıma çağırmanın benim işim olmadığını söyledim. Artist her yerde artist işte
OOP.008, 9 saat önce

ayrıntı bilmeden kimse cevap veremez. Tartışma esnasında kaç kişiydiniz, kamera kaydı var mıydı, sen, o, ya da her ikiniz birden küçük düşürücü, aşağılayıcı ifadeler kullandınız mı, kullandıysanız önce kim neden kullandı vs vs. bir sürü ayrıntıya bakar bu iş.

Fiziksel şiddet yoksa tahminen uyarma,kınama,aylıktan kesme cezasıyla sonuçlanır bu tarz olaylar.


rdemir126.rd
Genel Müdür
11 Mart 2024 22:31

Aranızda ast üst ilişkisi var mı . Ayrıca hasta taşıma çağırma ile alakalı özel bir kadro mu var. O an orada hasta taşıma işinden sorumlu biri var mıydı. Benim kanatim ve kusurlusun. çünkü o an için bir hasta ya yardımdan imtina etmişsin


Saglikcibaba
Aday Memur
11 Mart 2024 23:36
Ne ast-üstü arkadaş? Nerden benim üstüm olmuş? Alt tarafı bir doktor. Benim patronum mu ?
rdemir126.rd, 4 saat önce

Aranızda ast üst ilişkisi var mı . Ayrıca hasta taşıma çağırma ile alakalı özel bir kadro mu var. O an orada hasta taşıma işinden sorumlu biri var mıydı. Benim kanatim ve kusurlusun. çünkü o an için bir hasta ya yardımdan imtina etmişsin

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?İdari soruşturmaBilgisi olan?Jandarma yüksek disiplin kuruluHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarDisipli affı çıksın mı ?Kolluk Kuvveti Uyuşturucu Disiplin Soruşturması11 Haziranda Yüksek Disiplin Kuruluna Girdim ,Sonuç hala gelmedi,Açıklanmadı ?Polisin Yapılan Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkması Meslekten Çıkarma ya sebep olur muMeslekten Çıkarma

Sözlük

görmezden gelmek 2 ilk günün azizliği 2 İnsanların dış görünüşleri alay konusu yapılmamalı. 3 Bugün olanlar 6 reddi miras 1 beste boylu 2 Ramazanın ayının yaklaşıyor olmasından dolayı duyulan heyecan 1 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 5 memurlar.net sözlük 1 bahar küleği 1

Son Haberler

Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandıBurcu Köksal: O müteahhit istedi diye partiden gitmemCeza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğişiklikSGK HİTAP'da 'emeklilikte 18 sigortalılık yılına tabidir' hesabı ne zaman başlar?12 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?