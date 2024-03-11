Bilgisi olan?

Arkadaşlar, ben sağlık teknikeriyim. Bugün artist doktorun biriyle bir tartışmam oldu. O da bana tutanak tutmuş. Sonuçları ne olabilir?

Arkadaşlar, ben sağlık teknikeriyim. Bugün artist doktorun biriyle bir tartışmam oldu. O da bana tutanak tutmuş. Sonuçları ne olabilir?