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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Mart 2024 17:59
Havuz da tayin isteyeceğim ama ekonomik açıdan nereyi yazacağım bilmiyorum

Arkadaşlar önerebileceğiniz il/ilçeler nereler ekonomik açıdan uygun dediğiniz yerler ?


katip1988
Aday Memur
11 Mart 2024 20:57

Ekonomik olarak neredeyse Türkiye'nin her yeri aynı oldu eğer eve 2 maaş girmiyorsa ev ve araba yoksa çoluk çocuk varsa eğitim olarak iyi olan bir küçük şehir seç git yok bekarım diyorsan sana her yer Trabzon olması lazım. Yaş ilerledikçe insan sakinlik istiyor bu bir gerçek 35 ten sonra tahammül seviyesi bitiyor insanda. Balıkesir ve Sakarya ilçeleri mantıklı gibi hem çok kalabalık değil. Hemde büyük şehirlere yakın Bursa ilçeleri de olabilir.


Memurrrr23
Aday Memur
11 Mart 2024 22:48

Bir şehirden beklentilerinizi tam olarak bilememekle beraber Karaman ilini önerebilirim. Bana göre ucuz ve minik bir şehir Hızlı Tren var Ankara Konya gibi şehirlere istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Küçük bir adliyesi var tenha ve modern ama iç işleyişleri personel durumu eksiklik vs. onu bilemiyorum.

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