memur maasi nasil hesaplanir , enflasyon farklari nasil yansitilir

olay şu. temmuzda memurun %10 toplu sözleşme zammi var ve üzerine enflasyon farkı eklenecek. ocaktan hazirana kadar olan enflasyon oranlarını çarpıyorum kumulatif ortalama olduğu icin ocakta bize verilen toplu sözleşme zammına buluyoruz. örneğin ocak 6.70 şubat 4.53 çıktı devamında her ay 2 olsun. 1.067×1.0453×1.02×1.02×1.02×1.02=1.207 bunu 1.15 e bol 1.207/1.15=1.049 bu enflasyon farkı oldu. bunu da 1.049×1.10=1.153 yani %15.3 zam alınmış olur. 0

olay şu. temmuzda memurun %10 toplu sözleşme zammi var ve üzerine enflasyon farkı eklenecek. ocaktan hazirana kadar olan enflasyon oranlarını çarpıyorum kumulatif ortalama olduğu icin ocakta bize verilen toplu sözleşme zammına buluyoruz. örneğin ocak 6.70 şubat 4.53 çıktı devamında her ay 2 olsun. 1.067×1.0453×1.02×1.02×1.02×1.02=1.207 bunu 1.15 e bol 1.207/1.15=1.049 bu enflasyon farkı oldu. bunu da 1.049×1.10=1.153 yani %15.3 zam alınmış olur. 0