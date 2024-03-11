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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Mart 2024 18:32
memur maasi nasil hesaplanir , enflasyon farklari nasil yansitilir

Arkadaşlar şu konuyu net bilenler yazabilir mi ? Ocak ayı toplu sözleşme zammı verilen enf.farkından düşüyor mu ? 2024 Ocak ile Haziran ayı dahil oluşan enf. farkına Temmuz toplu sözleşme zammını ekleyerek mi buluyoruz


orman05
Şef
12 Mart 2024 00:59
olay şu. temmuzda memurun %10 toplu sözleşme zammi var ve üzerine enflasyon farkı eklenecek. ocaktan hazirana kadar olan enflasyon oranlarını çarpıyorum kumulatif ortalama olduğu icin ocakta bize verilen toplu sözleşme zammına buluyoruz. örneğin ocak 6.70 şubat 4.53 çıktı devamında her ay 2 olsun. 1.067×1.0453×1.02×1.02×1.02×1.02=1.207 bunu 1.15 e bol 1.207/1.15=1.049 bu enflasyon farkı oldu. bunu da 1.049×1.10=1.153 yani %15.3 zam alınmış olur. 0
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