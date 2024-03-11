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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


11 Mart 2024 20:23
fahrettin koca yeni aciklama

Dün pendikte yaptığı açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz bu anestezi att ve paramedik için yakında resmi gazete de bir kolaylık sağlanacak diyor sizce atamalar da sayıları etkiler mi?

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