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Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


11 Mart 2024 20:31
Eski sevgiliyle aynı yerde çalışmak.

2 hafta önce ayrıldık. Kurumda farklı departmanlarda çalışıyoruz. Kendisine halen boş değilim, ayrilan da bendim.. Denk gelmemek için çabalıyorum. Bu durumu yaşayan oldu mu?

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