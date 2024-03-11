Sitede aradım uzun süre bulamadım o yüzden konu açmak zorunda kaldım yardımcı olursanız sevinirim.

-Alt bölge tayini istedik ve olumlu cevap geldi diyelim peki hangi ilçese hangi hastanede görev yapacağım tam olarak ne zaman belli oluyor acaba ?

-Memuriyette 6. Yılım kadrolu laboratuvar teknikeriyim eşimde kadrolu hemşire. Ben alt bölge ile gittikten sonra eşim ne zaman eş durumu ile gelebilir ve kesin gelebilir mi ?