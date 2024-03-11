Evlenme Kriteri

Merhabalar. Günümüzde özellikle memur kısmında maddiyat daha kritik hale geldi ama yine buna rağmen memur bayan ile mi evlenirdiniz yoksa erkeğin parası, bayanın parası muhabbetini istememek için tanıdığınız bildiğiniz bir ev kızıyla mı?

Merhabalar. Günümüzde özellikle memur kısmında maddiyat daha kritik hale geldi ama yine buna rağmen memur bayan ile mi evlenirdiniz yoksa erkeğin parası, bayanın parası muhabbetini istememek için tanıdığınız bildiğiniz bir ev kızıyla mı?