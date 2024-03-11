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Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


11 Mart 2024 22:06
Evlenme Kriteri
Merhabalar. Günümüzde özellikle memur kısmında maddiyat daha kritik hale geldi ama yine buna rağmen memur bayan ile mi evlenirdiniz yoksa erkeğin parası, bayanın parası muhabbetini istememek için tanıdığınız bildiğiniz bir ev kızıyla mı?

Agency
Memur
12 Mart 2024 00:11
güzel soru: bir deyim vardır bilin mi. memurun parası hiç çocuğu p.ç (sahipsiz) olur diye. gardaş evlilikte, maddi güç ve emek bir araya gelerek destek bulur. erkek gelirini kadın emeğini koyarsa gül gibi geçinir gidersin. emeğini TL ye çeviren kadından ev işi, çocuk, yemek bekleme. bunlar olmasa da olur dersen çalışan kadınla evlen ama akşam eve geleyim yemek hazır, ev temiz, çocuk tok istiyorsan hanımının emeğinin kıymetini bil çünkü bunlarda artık para. bakıcısı ayrı Kreşi ayrı. kadının aldığı paradan çoğunu bunlara harcayan aileler var.
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