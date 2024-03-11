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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Mart 2024 22:27
Gsb acill

Gençlik ve spor bakanlığında 2023 yılında başlayıp görevlendirme isteyip kabul edilen var mı lütfen yardımmmmmm!!! ( büro personeli ) eş durumundan görevlendirme

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