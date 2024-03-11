Proje okulları idareci atamaları

Bazi sartlar merhaba var. Herkes basvurabilir. a) Okul/kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan memur ve sözleşmeli personel kapsamında öğretmen olarak görev yapmak. b) Proje okuluna görevlendirilecek yöneticilerin proje okulunun türü itibarıyla aynı türdeki okul/kurumlardan birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak. c) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak. ç) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak

Bazi sartlar merhaba var. Herkes basvurabilir. a) Okul/kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan memur ve sözleşmeli personel kapsamında öğretmen olarak görev yapmak. b) Proje okuluna görevlendirilecek yöneticilerin proje okulunun türü itibarıyla aynı türdeki okul/kurumlardan birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak. c) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak. ç) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak