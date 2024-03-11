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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Mart 2024 22:42
Proje okulları idareci atamaları

Kafami karistiran bir konuyu bilenlere danışmak istiyorum..

Şuan yapılan proje okulları idarecil başvurularına halihazırda proje okullarında idareci olanlar mı? Yoksa tüm istekliler mi basvurabiliyor? Takvimlerden ayrı mı?


Susan adam
Aday Memur
11 Mart 2024 23:22
Bazi sartlar merhaba var. Herkes basvurabilir. a) Okul/kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan memur ve sözleşmeli personel kapsamında öğretmen olarak görev yapmak. b) Proje okuluna görevlendirilecek yöneticilerin proje okulunun türü itibarıyla aynı türdeki okul/kurumlardan birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak. c) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak. ç) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak

resmiplaka
Memur
11 Mart 2024 23:36

tesekürler hocam

Susan adam, 3 saat önce
Bazi sartlar merhaba var. Herkes basvurabilir. a) Okul/kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan memur ve sözleşmeli personel kapsamında öğretmen olarak görev yapmak. b) Proje okuluna görevlendirilecek yöneticilerin proje okulunun türü itibarıyla aynı türdeki okul/kurumlardan birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak. c) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak. ç) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak
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