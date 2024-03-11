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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Mart 2024 22:46
KPSS ile astsuybaylık

Merhabalar. KPSS sınavı ile astsubay olmaya hak kazandıktan sonrası için 2 sorum olacak;

1) KPSS ile Hava Astsubayı olunuyormu yoksa sadece kara ve deniz ile mi sınırlı

2) Eğitimi Tamamladıktan sonra araç bakım teknisyeni, sağlıkçı vs vs gibi branşları biz mi seçiyoruz yoksa TSK kendisimi tayin ediyor

Teşekkürler.

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