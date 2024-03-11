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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Mart 2024 23:21
Batı ilindeyim başka bir ile nasıl atanabilirim

Herkese merhaba şark görevimi yaptım 2022 yazında uzun yıllar çalışacağım batı iline geldim ancak umduğumu bulamadım hem iş yönünden hem de diğer imkanlar yönünden hiç memnun değilim. Eşim de kadrolu devlet memuru. Çalıştığım ili nasıl değiştirebilirim, her şeyin bir yolu var biliyorum ama kanun ve mantık çerçevesinde yapabileceklerim konusunda fikri olan varsa yorumlara bekliyorum...


Klav.ye
Aday Memur
12 Mart 2024 00:57

atama döneminde Emniyet Genel Müdürlüğüne dilekçe yazman gerekir. Falanca ilde şu kadar yıldır görev yapıyorum. atamamın falanca ile yapılmasını talep ediyorum diye yazarsınız. dilekçenizi çalıştığınız birimin idare işler bürosunu verirsiniz. onlar EGM ye gönderir. bir il yada bir kaç il yazabilirsiniz. tabi varsa geçerli bir mazeretiniz onuda dilekçenizde belirtirsiniz. ama aradığımı bulamadım, şehre alışamadım gibi mazeretleri EGM kabul etmez. mazeretiniz belgeli olsalıdır. sağlık yönünden ise heyet raporu , eğitim durumu ise ilgili kurumdan belgeler isterler. çalıştığınız il atama döneminde çok tercih edilen bir il ise ve yeni atanmak istediğiniz il çokça tercih edilmeyen bir il ise atamanızın yapılma ihtimali daha yüksek olur. EGM tarafından uygun görülürse atamanız yapılır.

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