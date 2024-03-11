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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Mart 2024 23:35
sözleşmeli istifa geri dönüş yolu
sözleşmeliyken istifa ettim tekrar aynı kpss puanı ile aynı kuruma atanabilirmiyim ve bunda 1 yıl bekleme kuralı olurmu yine

Memurrrr23
Aday Memur
12 Mart 2024 00:07

Normal atama gibi aynı 0 dan başvuruyormuşsunuz gibi olur 1 sene beklemeniz gerekir aynı ünvansa ama kadrolu olsaydınız 6 ay sonra dilekçe vererek geri dönmek için kurumunuza başvurabilirdiniz

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