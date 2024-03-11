İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Mart 2024 23:57
iller arası
2023 haziran ayında iller arası tayin ile bulunduğum ile atandım. 2024 ocak atamasındaki kılavuzu okurken 2023 ocak ve 2023 haziranda iller arası atama ile gelenler başvuru yapamayacak denmiş o zaman mantıken 2022 haziranda iller arası ile gelenler başvuru yapabilmiş. Bir maddede bu şekilde yazarken üstteki başka bir maddede bulunduğu ilde 2 sene fiile görev yapmış olması gerekmektedir yazıyor. Buna göre ben 2025 ocakta tayin isteyebiliyor muyum? Yoksa 2026 ocak atamasına mı kalıyorum benim kafam bu konuda çok karıştı. İki madde birbiri ile çelişiyor.

Çok Yazılan Konular

üniversite kadrosundan sağlık bakanlığına geçiş Eğitim tayini iptalieş durumu3+1 Sözlşmeli eş mazeret(lütfen)PDC yuva yıkıyor, aile dağıtıyor, çocukları anne babasından ayırıyorEş durumu kadrolu personelafet ve acil durum talepSağlık Bakanlığına Atanma HakkındaAskerlik memuriyetten sayılıyor mu?Eş durumunda bölge kısıtlaması var mı?

Sözlük

balkonda semaver yakmak 2 Eda Erdem 1 fikirlere saygı duyulmaz,insanlara saygı duyulur 9 İnsanların dış görünüşleri alay konusu yapılmamalı. 3 jean Hilliard 1 En güzel olan,insanın kendi sevdiğidir. 1 ilişkiyi az seven yönetir 7 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 5 sahur davulu 1 Sözlük moderatörüne öneriler 1

Son Haberler

Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandıBurcu Köksal: O müteahhit istedi diye partiden gitmemCeza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğişiklikSGK HİTAP'da 'emeklilikte 18 sigortalılık yılına tabidir' hesabı ne zaman başlar?12 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?