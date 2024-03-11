2023 haziran ayında iller arası tayin ile bulunduğum ile atandım. 2024 ocak atamasındaki kılavuzu okurken 2023 ocak ve 2023 haziranda iller arası atama ile gelenler başvuru yapamayacak denmiş o zaman mantıken 2022 haziranda iller arası ile gelenler başvuru yapabilmiş. Bir maddede bu şekilde yazarken üstteki başka bir maddede bulunduğu ilde 2 sene fiile görev yapmış olması gerekmektedir yazıyor. Buna göre ben 2025 ocakta tayin isteyebiliyor muyum? Yoksa 2026 ocak atamasına mı kalıyorum benim kafam bu konuda çok karıştı. İki madde birbiri ile çelişiyor.

2023 haziran ayında iller arası tayin ile bulunduğum ile atandım. 2024 ocak atamasındaki kılavuzu okurken 2023 ocak ve 2023 haziranda iller arası atama ile gelenler başvuru yapamayacak denmiş o zaman mantıken 2022 haziranda iller arası ile gelenler başvuru yapabilmiş. Bir maddede bu şekilde yazarken üstteki başka bir maddede bulunduğu ilde 2 sene fiile görev yapmış olması gerekmektedir yazıyor. Buna göre ben 2025 ocakta tayin isteyebiliyor muyum? Yoksa 2026 ocak atamasına mı kalıyorum benim kafam bu konuda çok karıştı. İki madde birbiri ile çelişiyor.