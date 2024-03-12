İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Mart 2024 01:08
Eş durumu atama talebinin red edilmesi ve itiraz

Eş durumundan dilekçem eşimin kadrolu memur olması dolayısıyla büyük ihtimal yine red gelecek. 5 yılı doldurdum meslekte, mahkeme versem bana sonuç ne olur, bana dönüşü nasıl olur bu işin değerli şeflerim cevap verebilirseniz memnun olurum. 2 yıldır uğraşıyorum tayin için

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıÖzel harekat branşından toplu çıkarılmaMüracaat için gelen kadına mesaj atan polis nereye şikayet edilir27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm fetö idari soruşturmaBekçilerin adı ve çalışma şekli değişiyor mu?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımı2024 Şubat ayı mazaret atamasıBatı ilindeyim başka bir ile nasıl atanabilirimPolis maaşını duyunca, gülen zabıta

Sözlük

bugün en beğenilen iletiler 1 yazın gelişine sevinmek 2 Aile ve sosyal bakanlığı memur alımı bilen var mı YARDIM LÜTFEN 5 bihariler 1 gebeş kaplumbağa 1 miras 1 Bugün olanlar 4 Facebook 3 ilk günün azizliği 3 zambak 1

Son Haberler

İmam camide kendini astıOrganize sanayi bölgelerinde 25 bin gence yeni istihdam kapısıTMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldıBakan Tunç: Art arda 17 seçimi kazanabilen başka bir lider, parti yokEşini öldürüp, 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?