İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Mart 2024 01:08
eş durumu tayini red mahkeme
Eş durumundan dilekçem eşimin kadrolu memur olması dolayısıyla büyük ihtimal yine red gelecek. 5 yılı doldurdum meslekte, mahkeme versem bana sonuç ne olur, bana dönüşü nasıl olur bu işin değerli şeflerim cevap verebilirseniz memnun olurum. 2 yıldır uğraşıyorum tayin için

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıMüracaat için gelen kadına mesaj atan polis nereye şikayet edilirÖzel harekat branşından toplu çıkarılmaEgm fetö idari soruşturma27 Aralık'ta açığa alınan memurlarBekçilerin adı ve çalışma şekli değişiyor mu?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımı2024 Şubat ayı mazaret atamasıEmekli ikramiyesi Polis telefonunu sürekli açık tutmak zorunda mı?

Sözlük

görmezden gelmek 2 sağlıklı beslenmeye çalışmak 1 dune:çöl gezegeni 2 3 renklerin anlamı 2 hakan yedican 1 sahur davulu 1 Eda Erdem 1 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 5 ilişkiyi az seven yönetir 7 coşkun deniz 1

Son Haberler

Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandıBurcu Köksal: O müteahhit istedi diye partiden gitmemCeza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğişiklikSGK HİTAP'da 'emeklilikte 18 sigortalılık yılına tabidir' hesabı ne zaman başlar?12 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?