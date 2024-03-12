eş durumu tayini red mahkeme

Eş durumundan dilekçem eşimin kadrolu memur olması dolayısıyla büyük ihtimal yine red gelecek. 5 yılı doldurdum meslekte, mahkeme versem bana sonuç ne olur, bana dönüşü nasıl olur bu işin değerli şeflerim cevap verebilirseniz memnun olurum. 2 yıldır uğraşıyorum tayin için

Eş durumundan dilekçem eşimin kadrolu memur olması dolayısıyla büyük ihtimal yine red gelecek. 5 yılı doldurdum meslekte, mahkeme versem bana sonuç ne olur, bana dönüşü nasıl olur bu işin değerli şeflerim cevap verebilirseniz memnun olurum. 2 yıldır uğraşıyorum tayin için