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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Mart 2024 03:57
pozisyon unvanını içeren hizmet belgesipozisyon unvanını içeren hizmet belgesi
pozisyon unvanını içeren hizmet belgesi bu belgeyi nereden alabilirim? Kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylı olrak belirtiliyor, atamaya yetkili amir kimdir? yardımcı olur musunuz

darkkinght
Memur
12 Mart 2024 09:00

personel daire başkanlığından alabilirsiniz hocam ya da insan kaynakları


Oktaycakmak08
Aday Memur
12 Mart 2024 09:49
hocam taşrada ilçe müdürlüğündeyim. ilçe müdürlüğündeki biride mi daire başkanlığına kadar ulaşmalı?
darkkinght, Bugün

personel daire başkanlığından alabilirsiniz hocam ya da insan kaynakları


darkkinght
Memur
12 Mart 2024 10:04

o kadarını bilmiyorum hocam ben üniversitede böyle yaptım

Toplam 3 mesaj

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