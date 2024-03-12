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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Mart 2024 08:25
11.03.2024 Fahrettin Koca açıklamaları

Fahrettin KOCA yaptığı açıklamada özetle: Anestezi teknisyenleri, ameliyathane teknisyenleri ve ATT lerin görev yerleri dışında çalıştırılabilmesinin önünü açacaklarını, kararın resmi gazatede yayınlanmasını beklediklerini belirtti.

İlgili karar kanunsuzdur.

Eğitimini almadığı bir işte çalıştırılmaması gerekir.

Sendikalar dava açmalıdır.

Danıştayın takdirine sunulması gereken bir düzenleyici idari işlem söz konusu olacaktır. Yürütmeyi durdurma talep edilmelidir.

Destek için yorumlarınızı bekliyorum...


kacikbulgur
Aday Memur
12 Mart 2024 09:32
çalışcaksın kardeşim öyle ameliyathanede otura otura 42k almak kolay

afilun
Memur
12 Mart 2024 09:46

Bu düşünce itfaiye personeline çimen ağaç sulatır.

kacikbulgur, Bugün
çalışcaksın kardeşim öyle ameliyathanede otura otura 42k almak kolay

kacikbulgur
Aday Memur
12 Mart 2024 09:48
ee zaten itfaiye full yatıyor die kedi köpek kurtarmaya gönderiyorlar fkkfkfkkgkg anestezi de çalışacak kardeşim seve seve.
afilun, Bugün

Bu düşünce itfaiye personeline çimen ağaç sulatır.


neat
Aday Memur
12 Mart 2024 11:54

Diğerlerini anladım da ATT ne alaka adamların canı çıkıyor zaten


kacikbulgur
Aday Memur
12 Mart 2024 12:21
ee kardeşim ambulansta yatmak iyiydi simdi geçin çalışın
neat, 10 saat önce

Diğerlerini anladım da ATT ne alaka adamların canı çıkıyor zaten


neat
Aday Memur
12 Mart 2024 15:42

Ben ATT değilim ama onların uyuduğunu görmedim kardeşim. Sen sağlıkçı düşmanımısın nesin derdin nedir? Mesleklere saygısızlık yapmanın lüzumu yok.

kacikbulgur, 10 saat önce
ee kardeşim ambulansta yatmak iyiydi simdi geçin çalışın
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