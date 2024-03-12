İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Mart 2024 09:21
Gih için Sgk başkanlığına yazı yazılmış

17.01.2024 ocak ayında sağlık kurulu hakkımda D dilimi raporu vermişti geçen hafta EGM den dosyanın Sosyal Güvenlik Başkanlığına gönderildiğine dair yazı geldi şimdi sorum şu arkadaşlar SGK süresi kaç ay ve bundan sonra süreç nasıl işliyor.


Ragıp Gelibolu
Memur
12 Mart 2024 10:05

Hakkında hayırlı olsun, Allah şifa versin.

mesaj attım


26342
Aday Memur
12 Mart 2024 11:28
hayırlı olsun geçmiş olsun ne kadar sürdü süreç bu aşamaya kadar birde sağlık sorununuz neydi acaba

Bafralı.Efe1455
Aday Memur
12 Mart 2024 17:48

Esansiyel tramör (her iki elde titreme) ve anksiyete. Bir yıllık tedavinin ardından kurul D dilim raporu vermişti. Geçen hafta daire dosya SGK başkanlığına gönderildi diye yazı geldi. Şimdi merak ettiğim şu SGK süreci nekadar sürüyor. Bundan sonra süreç nasıl ierler

26342, 11 saat önce
hayırlı olsun geçmiş olsun ne kadar sürdü süreç bu aşamaya kadar birde sağlık sorununuz neydi acaba

seven308
Memur
12 Mart 2024 17:54

2 ay sürüyor


26342
Aday Memur
12 Mart 2024 17:55
tam emin olmamakla birlikte bildiğim 3 veya 4 ay kadar diye duydum
Bafralı.Efe1455, 4 saat önce

Esansiyel tramör (her iki elde titreme) ve anksiyete. Bir yıllık tedavinin ardından kurul D dilim raporu vermişti. Geçen hafta daire dosya SGK başkanlığına gönderildi diye yazı geldi. Şimdi merak ettiğim şu SGK süreci nekadar sürüyor. Bundan sonra süreç nasıl ierler


26342
Aday Memur
12 Mart 2024 17:58
https://chat.whatsapp.com/J1dVDicM4551EpJ9MyOknI gruba katıl istersen soruna yanıt bulabilirsin sağlık durumu ile gihe geçenlerin grubu
Bafralı.Efe1455, 4 saat önce

Esansiyel tramör (her iki elde titreme) ve anksiyete. Bir yıllık tedavinin ardından kurul D dilim raporu vermişti. Geçen hafta daire dosya SGK başkanlığına gönderildi diye yazı geldi. Şimdi merak ettiğim şu SGK süreci nekadar sürüyor. Bundan sonra süreç nasıl ierler


poyraz0344
Aday Memur
12 Mart 2024 18:37
SGK Sağlık Kurulu ayda bir toplanıyor.Dilim belirtir raporunu onaylamaları taktirinde,kurulun Egm'ye bildirmesi ve biriminin sana malulüyetmi gih mi istiyorsun diye seçim yaptırdıktan sonra,(kendim malülen emeklilik tercih ettiğim için)kurul onayından sonra emekliye ayrıldığım tarih yaklaşık 1 ay civarı sürdü.Kurul dilim belirtir raporunuzu yeterli görmezse veya evrak eksikliği vs herhangi bir durum olursa,yeniden dilim belirtir rapor aldırmak için sizi kendi belirleyeceği başka bir hastaneye tekrardan sevk edebilir.
Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıÖzel harekat branşından toplu çıkarılmaMüracaat için gelen kadına mesaj atan polis nereye şikayet edilir27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm fetö idari soruşturmaBekçilerin adı ve çalışma şekli değişiyor mu?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımı2024 Şubat ayı mazaret atamasıBatı ilindeyim başka bir ile nasıl atanabilirimPolis maaşını duyunca, gülen zabıta

Sözlük

Bi'molada iletilerin iç içe geçmesi sorunu 1 Film Repliklerinden Seçmeler 3 ahtapot 3 Aile ve sosyal bakanlığı memur alımı bilen var mı YARDIM LÜTFEN 5 ilişkiyi az seven yönetir 4 zambak 1 yengeç burcu kadını 3 Oruçluyken aşırı sinirli olan kişi 2 Facebook 3 Cuf Cuf Hoca 1

Son Haberler

İmam camide kendini astıOrganize sanayi bölgelerinde 25 bin gence yeni istihdam kapısıTMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldıBakan Tunç: Art arda 17 seçimi kazanabilen başka bir lider, parti yokEşini öldürüp, 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?