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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Mart 2024 09:26
1 Yıl İçinde Girilen 4B Kadrodan ÖSYM Merkezi Alıma Başvurabilme

Merhaba.

Bildiğim kadarıyla 1 sene içinde girilen 4b kadrolu yerleştirmeden tekrar 4b li aynı kadroya başvurulamıyor. Peki ÖSYM merkezi yerleştirme yaptığı(yani yılda 2 adet olan) alıma bu 1 sene içinde sözleşmeliye yerleşenler başvuru yapabilir mi. teşekkür ederim.


SonsuzRuh
Şef
12 Mart 2024 11:44

Hayır


cengbm
Aday Memur
12 Mart 2024 11:59

yerleşebilir. ösym alımları kadrolu veya 399 a tabi olduğundan 4b den onlara geçişte sıkıntı yok. ben böyle biliyorum


sertsessizler
Aday Memur
12 Mart 2024 12:03

ben de öyle biliyorum da emin olmak istedim cevap için teşekkür ederim hocam

cengbm, 10 saat önce

yerleşebilir. ösym alımları kadrolu veya 399 a tabi olduğundan 4b den onlara geçişte sıkıntı yok. ben böyle biliyorum


Moonlighteem
Memur
12 Mart 2024 12:30

Hiçbir sıkıntı olmaz merkezi atamadan atanabilirsin ,, kesin cevap için rahat olsun .


notsure
Aday Memur
12 Mart 2024 13:37

osym'nin her alımı merkezi değil buna dikkat etmen lazım 4/b personel de alıyor.

OSYM sadece 2 yıllık dilimde 4 kez merkezi alır ve 2022 kpss için sadece 1 adet merkezi alım kaldı o da temmuz ayında.


SonsuzRuh
Şef
12 Mart 2024 15:21

İstifa edip memurluktan olma sonra :D

Bak kahkaha atıp gülerim sonra sana.:))

Forumdakilere güvenip iş yapmam ben olsam ne de olsa rakipler. Ne malum doğru söyledikleri.Git kurumunu ara

sertsessizler, 10 saat önce

ben de öyle biliyorum da emin olmak istedim cevap için teşekkür ederim hocam


Kpsbirincisi
Genel Müdür
12 Mart 2024 19:29

Açtığın konulara kısa bir göz gezdirse yalan söyleyenin sen olduğunu anlar zaten ;)

SonsuzRuh, 7 saat önce

İstifa edip memurluktan olma sonra :D

Bak kahkaha atıp gülerim sonra sana.:))

Forumdakilere güvenip iş yapmam ben olsam ne de olsa rakipler. Ne malum doğru söyledikleri.Git kurumunu ara


SonsuzRuh
Şef
12 Mart 2024 19:47

Yanlış hesaptan yazmışsın kanka :))

Bu Suvaslı hesabın.Sertsessizler hesabından yazacaktın :D

Kpsbirincisi, 3 saat önce

Açtığın konulara kısa bir göz gezdirse yalan söyleyenin sen olduğunu anlar zaten ;)

Toplam 8 mesaj

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