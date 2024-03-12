Ö Z E L L E Ş T İ R M E

2024 Yılına kadar süreci kısaca bir özetlersek, neo liberal bir duruşun azaldığı, rusya çin yakınlaşmasının olduğu dış çerçevede hükümet vergileri ağırlaştırmış, kamu kaynakları denetimsiz harcamalar ile savrulmuş ve memlekette türk lirası pul olmuş durumda.

devletleşmeye 1923 ten 1945 e kadar aralıksız devam eden TC devleti artık kaynaklarını yönetmez ve yönlendiremez olmuş. Her ihaleye türedi yandaş ve kalleşlerin irtibat tuzakları, pay çarkları sistemi tıkamış bitirmiştir.

çözüm basit sancısızdır. bunu kanserli dokunun alınması gibi düşünebiliriz.

devlette kadrolaşma ve kadrolaşmanın getirdiriği yaygın çürümüşlük artık kansere döndü diyebiliriz. halkın öz kaynakları tarikat cemaat ya da başka hiziplere gidiyor.

bu nedenle obez, şişko devletten daha sağlıklı olan genç ve ağırlıklarını atmış devlet modeline geçmeli, seri özelleşmelidir.