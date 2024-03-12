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Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


12 Mart 2024 09:39
Öğretmenlik için Sağlık kurulu raporu

Arkadaşlar son 4-5 yıl atipik psikoz tedavisi gördüm. KPSS de iyi bir derece yaptım atanırken sağlık kurulu raporu almam gerekiyor. geçmişte yaşadığım hastalık psikiyatriden rapor almama engel olur mu?

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