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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Mart 2024 09:48
Bilsemde öğretmen olmak

merhaba arkadaşlar. bilsemde çalışmak nasıldır sizce? saatleri, öğrenciler vs tavsiye eder misiniz?


Alex10alec
Şube Müdürü
12 Mart 2024 10:33

Bilsemde çalışıyorum dersler 15.50 de başlar 21.00 de biter kesinlikle tavsiye etmiyorum ben kurtulmaya çalışıyorum ama il merkezinde norm yok


crabnet355
Müsteşar
12 Mart 2024 11:50
Bizim burda dersler 4 de başlıyor 10 da bitiyor.Veliler çocuklarını insan üstü varlık olarak görüyor.ve normal okuldan çok daha fazla karışıyor.Şikayet daha fazla.Çocuklar şımarık.En azından bulunduğum yerdeki bilsem böyle..boş gün kavramı falan yok tabi..Genelde köyden ve ilçeden kurtulamayanların son çaresi bilsemler.Burda adam bulamıyınca zorla görevlendiriliyorlar o kadar istenmiyor ysni

Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
12 Mart 2024 12:06

benim çevremden gördüğüm insanlar bir hevesle bilsem'e geçiyor sonra geri dönmek için uğraşıyorlar, onları gördükçe bilsem'den uzak duruyorum


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
12 Mart 2024 14:47

Bilsem öğrenci velisiyim. Kızım ilk başladığında ilçemizde Bilsem yoktu. Mecburen Cumartesi günleri komşu ilçedeki Bilsem'e gidiyordu. Geçen sene ilçemize açıldı. Ancak maalesef öğretmen bulunamadığından dersler çok verimli olamıyor. Çocukların ilgi duyduğu her alanda ders açılamıyor. Belirli sınavlardan geçerek "üstün yetenekli" olduğu belirlenen öğrenciler, öğretmen olmaması nedeniyle bu potansiyellerini açığa çıkaramıyorlar maalesef.

Burda derslerimiz haftaiçi 15.30-19.30 arasında oluyor.

Bu başlıkta bahsedilen şımarık öğrenci ve kendini beğenmiş veli profilinde olmadığımızı düşünüyorum. Bilmem müdürümüz de aynı zamanda iki kızı Bilsem öğrencisi olan çok fedakar bir arkadaşım zaten, sürekli görüşürüz, bu konuda herhangi bir şikayette bulunmadı.

Biz veliler olarak idealist ve başarılı öğretmenlerimizin kurumumuzu tercih ederek çocuklarımızın ufkunu açmasını çok istiyoruz.

Saygılarımla.


resmiplaka
Memur
12 Mart 2024 17:45

8 senelik tecrübeyle söyleyebilirim ki ;zordur..Mesai saatleri uymaz ,herkes işteyken siz boşta herkes boştayken siz iştesiniz. ev ahalisiyle akşam yemeği unutun,haftasonu planı sadece pazar gününe yapabilirsiniz..vs vs bunlar kurumdan kaynaklı eksileri (veli-öğrenci profiline girmek istemiyorum değişebiliyor)

Yazılı,sözlü,sınav analizi,kulup vs işiniz olmaz, müfredat diye bir kaygı taşımazsınız( Ama yaratıcı ve alanını takip eden bir öğretmen olmanız gerekir. yoksa yapacak bişey bulamaz kös kös oturursunuz). Bunlar da artıları..

Branşınız lise ise pek tavsiye etmem ortaokul ve sınıfçılar için belki düşünülebilir..(Ben bıraktım ve dönmeyi düşünmüyorum,branşım lise mat.)


uNdErFiRe
Aday Memur
12 Mart 2024 18:01

BİLSEM'de öğretmenken istifa edilirse ne oluyor? İlçe emrine mi veriliyor?


matemkogr
Şef
12 Mart 2024 20:07

Çalışma saatleri tam bana göre. Nasıl geçiliyor BİLSEM'e?


Alex10alec
Şube Müdürü
12 Mart 2024 21:10

Öyle bir hakkınız yok istifa ederseniz meslekten istifa edersiniz diğer türlü il içi eş durumu ya da iller arası atama ile yer değiştirebilirsiniz

uNdErFiRe, 4 saat önce

BİLSEM'de öğretmenken istifa edilirse ne oluyor? İlçe emrine mi veriliyor?

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