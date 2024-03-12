Bilsemde öğretmen olmak

Bizim burda dersler 4 de başlıyor 10 da bitiyor.Veliler çocuklarını insan üstü varlık olarak görüyor.ve normal okuldan çok daha fazla karışıyor.Şikayet daha fazla.Çocuklar şımarık.En azından bulunduğum yerdeki bilsem böyle..boş gün kavramı falan yok tabi..Genelde köyden ve ilçeden kurtulamayanların son çaresi bilsemler.Burda adam bulamıyınca zorla görevlendiriliyorlar o kadar istenmiyor ysni

Bizim burda dersler 4 de başlıyor 10 da bitiyor.Veliler çocuklarını insan üstü varlık olarak görüyor.ve normal okuldan çok daha fazla karışıyor.Şikayet daha fazla.Çocuklar şımarık.En azından bulunduğum yerdeki bilsem böyle..boş gün kavramı falan yok tabi..Genelde köyden ve ilçeden kurtulamayanların son çaresi bilsemler.Burda adam bulamıyınca zorla görevlendiriliyorlar o kadar istenmiyor ysni