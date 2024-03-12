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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Mart 2024 10:52
Atanırken Sağlık kurulu raporu psikiyatri geçmişi sorun olur mu?

Arkadaşlar psikiyatri geçmişim var. Atipik psikoz tedavisi gördüm4-5 yıl. KPSS ile iyi bir derece yaptım Öğretmenlik için sağlık kurulu raporu almam gerekecek raporum onaylanmama durumu var mı?


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
12 Mart 2024 12:34

Sanmıyorum sıkıntı olmaz


Prettypelin
Aday Memur
12 Mart 2024 14:31

Bahsettiğiniz ciddi bir rahatsızlık, eğer hastalığınız devam ediyor veya etmiyorsa bile ilerde ortaya çıkma riski var ise bu öğretmenlik yapmanıza engel bir durum olur, kanunen durum nedir bilmiyorum ancak siz kendiniz için daha geri görevleri masa başı memuriyetleri tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Öğretmenlik tatili bol kolay meslek gibi göründüğünden çok daha meşakkatli bir iş, çoğu zaman öğrencilerin ruhsal sorunlarına siz merhem olmalısınız, çünkü rehberlik servisleri bir iş yapmıyor

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