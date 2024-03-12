İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Mart 2024 11:21
Kerafet İadesi Hakkında Yardım...

Arkadaşlar maaşımdan kesilen kefaret kesintisinin iadesi için 2023 Ağustos ayında dilekçe verdim.Her sene mart ayında iade oluyormus bir önceki dönem için kefaret iadesi yattı mı bilen var mı n?


Karizmaunl
Şube Müdürü
12 Mart 2024 14:48

2489 sayılı Kefalet Kanununun 5?nci maddesi gereği Kefalete tabi görevinden ayrılıp bağlı oldukları muhasebe birimince gerekli belgeleri Kefalet Sandığına gönderilenlerin (tekrar kefaletli görev verilmemesi halinde) aidat iadeleri ve buna ilişkin faiz ödemeleri 01 Mart'tan itibaren Ziraat Bankası kanalıyla ödenir

2023 yılı içerisinde kefilli görevden ayrılan ve Kefalet Sandığına ayrılışı bildirilen personellerin (yeniden kefaletli görev verilmezse) aidatları Mart 2024?de ödenmeye başlanır. (emekli olduğu bildirilenlerin ödeme zamanı Ocak 2024?tür)

Reddiyat Tahakkuk Varakası 11. Sütun Cep Tel. No. bölümünün doldurulması halinde ödemesi bankaya gönderilen kişiye Bankaca SMS ile bilgi verilir

Hak sahipleri ödemelerini; Ziraat Bankasının herhangi bir şubesinin ?Merkezi Ödemeler Sistemine? müracaat ederek ?Hazine ve Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığından? gelen para olarak TC numaralarıyla sorgulatarak alabilirler. Gönderilen ödemeler ziraat bankasında 6 ay bekletilmekte olup, bu sürede alınmaması halinde bankaca Kefalet Sandığına iade edilmektedir. Hak sahiplerinin ödemelerini 6 ay içinde almaları gerekmektedir.

Kalan 2. Yarı aidat ödemesinin yapılabilmesi için (Yeniden kefilli görev verilmemesi halinde) kefilli görevden ayrılış tarihi itibariyle üç yıllık süreyi dolduranların, en son kefilli oldukları muhasebe birimince ?zimmet ve ilişiğinin? olmadığına dair yazının Kefalet Sandığına gönderilmesi gerekmektedir.


Karizmaunl
Şube Müdürü
12 Mart 2024 14:50

konu başlığında Kerafet İadesi demişsiniz, sanırım kefalet demek istediniz.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bunalımdayım2024 Şubat maaşlarımızı yazalımyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Bayram İkramiyesiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiBayram Spor bakanlığı personel maaşıSendikaya üye olanın karı kalmadı. Sendikalar bittiderece yukselmesi / kademe ilerlemesiTüm Teknik Personeli Mühendis Tek-Sen'e Üye Olmaya Davet Ediyorum

Sözlük

dostlar konağı 1 bihariler 1 2024 oscar ödülleri 3 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 4 ne aradığını bilmeden dolaşmak 1 yengeç burcu kadını 3 ilişkiyi az seven yönetir 4 beste boylu 2 hititler 2 david hahn 1

Son Haberler

İmam camide kendini astıOrganize sanayi bölgelerinde 25 bin gence yeni istihdam kapısıTMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldıBakan Tunç: Art arda 17 seçimi kazanabilen başka bir lider, parti yokEşini öldürüp, 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?