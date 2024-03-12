Kerafet İadesi Hakkında Yardım...

2489 sayılı Kefalet Kanununun 5?nci maddesi gereği Kefalete tabi görevinden ayrılıp bağlı oldukları muhasebe birimince gerekli belgeleri Kefalet Sandığına gönderilenlerin (tekrar kefaletli görev verilmemesi halinde) aidat iadeleri ve buna ilişkin faiz ödemeleri 01 Mart'tan itibaren Ziraat Bankası kanalıyla ödenir

2023 yılı içerisinde kefilli görevden ayrılan ve Kefalet Sandığına ayrılışı bildirilen personellerin (yeniden kefaletli görev verilmezse) aidatları Mart 2024?de ödenmeye başlanır. (emekli olduğu bildirilenlerin ödeme zamanı Ocak 2024?tür)

Reddiyat Tahakkuk Varakası 11. Sütun Cep Tel. No. bölümünün doldurulması halinde ödemesi bankaya gönderilen kişiye Bankaca SMS ile bilgi verilir

Hak sahipleri ödemelerini; Ziraat Bankasının herhangi bir şubesinin ?Merkezi Ödemeler Sistemine? müracaat ederek ?Hazine ve Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığından? gelen para olarak TC numaralarıyla sorgulatarak alabilirler. Gönderilen ödemeler ziraat bankasında 6 ay bekletilmekte olup, bu sürede alınmaması halinde bankaca Kefalet Sandığına iade edilmektedir. Hak sahiplerinin ödemelerini 6 ay içinde almaları gerekmektedir.

Kalan 2. Yarı aidat ödemesinin yapılabilmesi için (Yeniden kefilli görev verilmemesi halinde) kefilli görevden ayrılış tarihi itibariyle üç yıllık süreyi dolduranların, en son kefilli oldukları muhasebe birimince ?zimmet ve ilişiğinin? olmadığına dair yazının Kefalet Sandığına gönderilmesi gerekmektedir.