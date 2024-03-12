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Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


12 Mart 2024 11:32
Kredi kartı yapılandırma

Arkadaşlar merhaba....vakıfbankta kredi kartım var limiti çok yüksek. Asgarisini ödeyemeyeceğim. Yapılandırma için hem müşteri hizmetlerini aradım hem de şubeye gittim ama yapılandırmıyorlar. Gecikmeye girmesi gerek diyorlar. Peki ben bir müddet gecikmeye girsem acaba 36 taksitte yapılandırma hakkım olur mu? bilenler var mı? Çünkü 12 taksit olsa yine ödemekte çok zorlanırım. Bir de gecikmeye girmem için ne zamana kadar ödeme yapmamam gerekiyor. Bilgilerinize ihtiyacım var. Şimdiden sağ olun.


kutalmışkagan
12 Mart 2024 12:29

kart borcu kredi borcuna dönüyor diye biliyorum şubenle görüş derim.


tekgöz
Daire Başkanı
12 Mart 2024 13:40

Şube ile görüştüm ve hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar hocam. Sağ olun.

kutalmışkagan, 10 saat önce

kart borcu kredi borcuna dönüyor diye biliyorum şubenle görüş derim.


birbilinmez
Aday Memur
12 Mart 2024 14:32
şuan bankalar kredi kartına 60 ay yapılanma yapıyor, tabi gecikmeye girdiğiniz zaman yapıyor
Toplam 3 mesaj

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