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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Mart 2024 11:40
Yazı İşleri Müdürlüğü Sınav sonuçları

Sınav sonuçlarının açıklanması ile ilgili herhangi bir duyum var mıdır? Malum mülakatlarda bitti Mart itibari ile.

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