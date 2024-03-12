Maaş adaletsizliği

2011 de mesleğe başlamış biri olarak sağlıkçıdan öğretmenden fazla maaş alırken şu an bu kadar maaşı altta kalan başka bir meslek yok . Emeği geçenlere helal olsun . Duyarsız, Sorumsuz idarecilerin Sahipsiz bıraktığı teşkilatın acınası hali...

2011 de mesleğe başlamış biri olarak sağlıkçıdan öğretmenden fazla maaş alırken şu an bu kadar maaşı altta kalan başka bir meslek yok . Emeği geçenlere helal olsun . Duyarsız, Sorumsuz idarecilerin Sahipsiz bıraktığı teşkilatın acınası hali...