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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Mart 2024 11:49
Maaş adaletsizliği

Eşit işe eşit ücret


bezgin.
12 Mart 2024 12:02
2011 de mesleğe başlamış biri olarak sağlıkçıdan öğretmenden fazla maaş alırken şu an bu kadar maaşı altta kalan başka bir meslek yok . Emeği geçenlere helal olsun . Duyarsız, Sorumsuz idarecilerin Sahipsiz bıraktığı teşkilatın acınası hali...

arkeologpolis
Şef
12 Mart 2024 16:33

Canım sıkılmasın diye kimsenin maaşını sormamaya çalışırım Ama az önce bi tanıdık aradı Oğlu devlet hastanesinde bi bölüme atanmış İlk maaşı 55000 Ağrıma gitti Çok şey yazarım da neyse


sancak bayrak
Şube Müdürü
12 Mart 2024 17:10

Başkalarının aldığını ücreti bırakın,teşkilat içersinde ücret adaleti var mı.kimi tazminat alır,kimi fark alır,kimileri de her ikisini alır.karakolcu ile ekipler babayı alır.yapılması gereken tüm tazminatlar farklar kaldırılmalıdır,kıdeme fark olabilir..bir asgari ücret kadar tazminat fark alanlar var.yüzden birlik beraberlik de zedeleniyor.


arkeologpolis
Şef
12 Mart 2024 17:19

Devrem doğru diyorsun Ama bu tazminatları hepsini alsan bile yine 55000-60000 etmiyor Tazminatlar yüksek değil ki Maaşımız gerçekten düşük


bezgin.
12 Mart 2024 18:02
kesinlikle katılıyorum. En baba Bomba imha, Dalgıç gibi Kiyak kalifiye polis tazminatı alsan da Bişey etmiyor . 2. Şarktir, çalışma şeklidir, ek görev vs. hepsi sorun ama bu maaşla Şahsi düşüncemdir Geçim sıkıntısı çekerek itibarsiz olarak mesleği icra edilemeyecek hale getirdiler. Polissin Silahlı görev yapıyorsun mesai mefhumu gozetmiyorsun 2 şark yapacaksın En az 3-4 il değiştireceksin ve en düşük memur kadar maaş alıyorsun insanın zoruna gidiyor.
arkeologpolis, 5 saat önce

Devrem doğru diyorsun Ama bu tazminatları hepsini alsan bile yine 55000-60000 etmiyor Tazminatlar yüksek değil ki Maaşımız gerçekten düşük


paltolu
Aday Memur
12 Mart 2024 18:13

Merhaba. Rica etsem bu tanıdğınızın görev ünvanı nedir yazabilirmisiniz?

arkeologpolis, 6 saat önce

Canım sıkılmasın diye kimsenin maaşını sormamaya çalışırım Ama az önce bi tanıdık aradı Oğlu devlet hastanesinde bi bölüme atanmış İlk maaşı 55000 Ağrıma gitti Çok şey yazarım da neyse


memuraday-y
Şef
12 Mart 2024 19:38

O zaman sen de devlet hastanesinde bir bölüme atan kardeş çok maaş aldıklarını düşünüyorsan.

arkeologpolis, 6 saat önce

Canım sıkılmasın diye kimsenin maaşını sormamaya çalışırım Ama az önce bi tanıdık aradı Oğlu devlet hastanesinde bi bölüme atanmış İlk maaşı 55000 Ağrıma gitti Çok şey yazarım da neyse


watson666
Memur
12 Mart 2024 20:15

Uyarı almasına rağmen, hala bu grupta ve her konu altına yine polise saldıran içerikler paylaşıyor şikayet edin şunu.

memuraday-y, 3 saat önce

O zaman sen de devlet hastanesinde bir bölüme atan kardeş çok maaş aldıklarını düşünüyorsan.


bezgin.
12 Mart 2024 20:30
grupta meslektaşlarla Bi konu açıyoruz adam gibi dertleşilmiyor ki fikir alışverişinde bulunamiyoruz bunların yüzünden. Elinde imkan olsa herkes maddi ve manevi olanakları daha iyi olan meslek veya iş konusunda tercihini yapabilir. Biz severek girdiğimiz mesleği iyi olmasını istiyoruz itibar kazansın istiyoruz elimizden bisey gelmiyor evet ama ek azından ortada Bi adaletsizlik var ve bunu farklı mecralarda dile getirmeye çalışalım istiyoruz. Ama maalesef teşkilatta birbirimize faydamız yok.
watson666, 2 saat önce

Uyarı almasına rağmen, hala bu grupta ve her konu altına yine polise saldıran içerikler paylaşıyor şikayet edin şunu.

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