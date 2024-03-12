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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Mart 2024 11:53
sağlık durumu nedeni ile tayin isteme
Annem tiroid kanseri tanısı koyuldu ve tiroidleri alındı ve memlekette tek yanında kimsesi yok. Benim 4. senem meslekte annemin yanında olmak istiyorum. biraz araştırdım kimi tek hekim yada 3 hekim raporu olur diyor kimide 7 hekim raporu olur diyor tam teşekküllü hastahaneden. Bilgisi olan bu işi gerçekten bilen bir yol gösterecek arkadaş var mıdır?

lDeimosl
Genel Müdür
12 Mart 2024 12:32

Tiroid kanserine bakıma muhtaç raporu vermezler, sanmıyorum.

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