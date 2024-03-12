sağlık durumu nedeni ile tayin isteme

Annem tiroid kanseri tanısı koyuldu ve tiroidleri alındı ve memlekette tek yanında kimsesi yok. Benim 4. senem meslekte annemin yanında olmak istiyorum. biraz araştırdım kimi tek hekim yada 3 hekim raporu olur diyor kimide 7 hekim raporu olur diyor tam teşekküllü hastahaneden. Bilgisi olan bu işi gerçekten bilen bir yol gösterecek arkadaş var mıdır?

Annem tiroid kanseri tanısı koyuldu ve tiroidleri alındı ve memlekette tek yanında kimsesi yok. Benim 4. senem meslekte annemin yanında olmak istiyorum. biraz araştırdım kimi tek hekim yada 3 hekim raporu olur diyor kimide 7 hekim raporu olur diyor tam teşekküllü hastahaneden. Bilgisi olan bu işi gerçekten bilen bir yol gösterecek arkadaş var mıdır?