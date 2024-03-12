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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Mart 2024 12:18
4b sözleşmeli personel iller arası görevlendirme

4b sözleşmeli personel kurum içinde iller arası görevlendirme yaptıran var mı? Ya da mümkün mü 1 yıl felan çalışma şartı var mı acaba?


Düzmemur43
Aday Memur
12 Mart 2024 13:07
Aynı durumu bende merak ediyorum yapan varmı acaba bilgi verebilecek biri
Toplam 1 mesaj

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