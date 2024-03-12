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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Mart 2024 13:44
Troy kredi kartı avantajı

Troy a geçenler memmun musunuz. Alışverişler Sıfır faizli 6 taksite bölünüyormuş doğru mudur ?


Android60
Genel Müdür
12 Mart 2024 13:49

Aynen kesin faizsiz dir faizsiz kredi kartımı olur


Memurhaps
Şube Müdürü
12 Mart 2024 13:52
Yapıyor Devrem Vakıfbank mesela sonradan taksit yapabiliyor

ColmanınBandanası
Aday Memur
12 Mart 2024 13:55
bankalar sonradan kendisi yapıyor vakıfta 4 taksit var mesela
Android60, 8 saat önce

Aynen kesin faizsiz dir faizsiz kredi kartımı olur


kutalmışkagan
12 Mart 2024 14:24

kuveyttürk sağlam kart faizsiz kullanıyorum taksit imkanı da var


yinemiamcalar
Memur
12 Mart 2024 14:47

Troy Kuveyt Türk troy Vakıf bank taksit yapıyor memnunum

Toplam 5 mesaj

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