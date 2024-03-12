İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Mart 2024 13:46
Arkadaşlar bugün acil cevap gerekiyor

Arkadaşlar tören hazırlama programında 5 kişi görevliydik.Hazırlıkta provada her şeyde görevimi yaptım.Ama tören günü boş günüme denk geldi ve törene gitmedim.Törende bazı aksaklıklar olmuş müdür beğenmemiş programı.Görevli kişilerle kısa bir toplantı yapmış toplantıda benim boş günüm olduğundan o yüzden gelemediğimden de bahsedilmiş.Sormak istediğim şu görevli olduğum törene gitmeyişim sıkıntı yaratır mı ona göre bugün için rapor almayı düşünüyorum.


Prettypelin
Aday Memur
12 Mart 2024 14:17

Gitmeniz gerekir hocam, normalde önemsemeyen bir müdür olursa sıkıntı olmaz ama bence siz rapor alın


Prettypelin
Aday Memur
12 Mart 2024 14:18

Ama eğer rapor almanız da çok zorsa o kadar yorulmayın en fazla kızar


235U
Genel Müdür
12 Mart 2024 14:32

Rapor alın pişman olursunuz


Kagiş
Müsteşar
12 Mart 2024 15:25

Rapor alın yoksa sizinle uğraşır, ders programınızı bozar!)))


Yamyamav
Memur
12 Mart 2024 16:55

Müdürünuz kötü niyetliyse hemen rapor alın.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
12 Mart 2024 17:31
görevli olduğunuza dair önceden yazılı bir tebligat alıp imzaladınız mı. bazı uyanık müdürler bunu yapıyor. yapmadıysa da kurul tutanaklarına bakılır.

Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
12 Mart 2024 18:50

hocam tören komisyonundaymışsın, boş gün demeden okula gitmen gerekirdi, zaten yılda 1 kere denk gelen birşey, diğer hocalar 1 kişi eksiktik ondan güzel olmadı demişlerdir kurtulmak için, bütün oklar sana dönmüş durumda, rapor alabiliyorsanız alın

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Seçim görevi itirazına yanıt gelmediYusuf Tekin istifa etmeli mi?Seçim görevi iptaline dairTezli yüksek lisans için çalışan öğretmene izin durumuRam da calisan ozel egitimci 34 bin mi aliryoksa ek ders alir 40 bin falan miBir sorum varBordroda Sendika Desteği 190 TL'ye İnmisSeçim toplantısı için ek dersler yine kesilecek!Bilsemde öğretmen olmakArkadaşlar bugün acil cevap gerekiyor

Sözlük

Siteye biscolata erkekleri gibilerinin bir türlü gelmemesi 6 Uber araçlar 3 ahtapot 3 pozitif insan 2 fikirlere saygı duyulmaz,insanlara saygı duyulur 4 ahlak kuralları 3 miras 1 bahar küleği 1 stres kırığı 2 foşur foşur 1

Son Haberler

İmam camide kendini astıOrganize sanayi bölgelerinde 25 bin gence yeni istihdam kapısıTMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldıBakan Tunç: Art arda 17 seçimi kazanabilen başka bir lider, parti yokEşini öldürüp, 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?