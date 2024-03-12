Arkadaşlar bugün acil cevap gerekiyor

görevli olduğunuza dair önceden yazılı bir tebligat alıp imzaladınız mı. bazı uyanık müdürler bunu yapıyor. yapmadıysa da kurul tutanaklarına bakılır.

görevli olduğunuza dair önceden yazılı bir tebligat alıp imzaladınız mı. bazı uyanık müdürler bunu yapıyor. yapmadıysa da kurul tutanaklarına bakılır.