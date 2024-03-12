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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


12 Mart 2024 14:51
Maaş Mutemedi Kefalaet Ücretlerin Geri Ödenmesi

Arkadaşlar 1 yıldır Maaş mutemedi olarak maaşları yapmaktayım. Kefalet ücreti her ay kesiliyor. Kefalet giriş aidatı da dahil olmak üzere Bunları nasıl geri alabiliriz? bilgisi olan varsa yazabilir mi


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
12 Mart 2024 16:42

Nasreddin Hoca'nın borcu varmış, alacaklı yakasına yapışmış, hoca da "Tamam ödeyeceğim, bunun için bahçeye dikenli tel çektim, burdan geçen koyun sürüleri bu tele takılacak, yünleri tele dolanacak, ben o yünleri toplayıp ip yapıp satacağım, kazandığım parayla borcumu ödeyeceğim" demiş.

Kefalet de böyle bir şey maalesef. Kefilli görevden ayrılmadan geri alma diye bir şey söz konusu değil zaten. Kefilli görevden ayrılınca da sonraki yılın mart ayında toplam paranın ilk yarısı personele ödeniyor.

Kefilli görevden ayrıldıktan üç yıl sonra ise diğer yarısı ödeniyor.

https://www.hmb.gov.tr/duyuru/dikkat-kefalet-aidat-iadeleri-hakkinda-onemli-bilgiler-2022#:~:text=*%20G%C3%B6nderilen%20%C3%B6demeler%20ziraat%20bankas%C4%B1nda%206,6%20ay%20i%C3%A7inde%20almalar%C4%B1%20gerekmektedir.

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