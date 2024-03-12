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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Mart 2024 15:00
Kadrolu üniversite eem'den sözleşmeli sağlık bakanlığı il müdürlüğü

Kadrolu üniversite eem ünvanlı aday memurum. Okulumdan pek memnun değilim.sözleşmeli sağlık bakanlığı il müdürlüğü kazandım. Geçiş yapmam mantıklı olur mu?

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