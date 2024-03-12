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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Mart 2024 15:20
27 Şubat eş durumu dilekçesi verdik
bugun tam 2. hafta doldu ne zaman cevap gelir dostlar sürec nasıl işliyor

vukerp
12 Mart 2024 15:52
Hangi bakanlık?

kacikbulgur
Aday Memur
12 Mart 2024 15:56
sağlık bakanlığı
vukerp, 6 saat önce
Hangi bakanlık?

bicerdöver31
Memur
12 Mart 2024 17:24

benimde eşim adliyede calısıyor ve 1 ay oldu bugün tam hala beklemedeyiz...


Pool33
Aday Memur
12 Mart 2024 20:49

Hocam sözleşmeli mi kadrolu mu


kacikbulgur
Aday Memur
12 Mart 2024 21:41
kadrolu
Pool33, 2 saat önce

Hocam sözleşmeli mi kadrolu mu

Toplam 5 mesaj

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