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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Mart 2024 15:46
D dilimi süreci

Merhaba arkadaşlar. 2023 yılı Aralık ayında, heyetten majör depresyon tanısı ile D dilimi verildi. Dosyam 28 Aralıkta daireye gitti. 15 Şubat'ta SGK sağlık kuruluna gönderildi. 07 Martta ise EVRAK ORACLE SİSTEMİ'NE KAYDEDİLDİ! OTOMATİK DOSYAYA KALDIRILDI! Şeklinde ve Maluliyet Hk. Şeklinde işlem görmüş. Süreç ne olacak, çalıştığım birime tebliğ belgesi ne zaman gelir. itiraz hakkımız oluyor mu. Süreç hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi


26342
Aday Memur
12 Mart 2024 17:14
geçmiş olsun

26342
Aday Memur
12 Mart 2024 17:16
bende sürece yeni başladım özeliniz kapalı müsaitseniz bişeyler soracaktım

poyraz0344
Aday Memur
12 Mart 2024 18:08
SGK Sağlık kurulu dilim belirtir raporunu onayladığı taktirde birimine yazı gönderir.Personel şubende yazıya istinaden malulen emeklilik mi?gih mi? istiyorsun diye size sorar tercihinize göre 1 ay içerisinde işlemleriniz gerçekleştirilir.Sgk sağlık kurulu raporunuzu onaylamazsa tekrardan kendi belirleyeceği başka bir hastaneye sevkinizi gerçekleştirir ve tekrardan dilim belirtir rapor aldırır size.

poyraz0344
Aday Memur
12 Mart 2024 18:21
SGK Sağlık Kurulu dilim belirtir raporunu onayladığı taktirde süreç hızlanır.Kendim malulen emekliliği seçtiğim için, SGK kurul onayından sonra yaklaşık 1 ay içerisinde emekli oldum.Biriminizinin tercih yapmanız konusunda size gönderdiği yazıda malulen emekliliği seçerseniz,emeklilik işlemleriniz o tarihten itibaren işleme konulur.
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