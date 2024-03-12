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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Mart 2024 15:47
Geçen sene geçiş yapamayan

Geçen senelerde tmoya atanan ziraat mühendisleri aynı unvanda bakanlığa geçiş yapamamislar. Kadroludan sözleşmeliye unvan gözetmeksizin geçiş var bunu herkes biliyor. TMO da kit kurumu 3 senelik sarttan dolayı mı gecemediler? Çünkü aynı ünvan sözleşmeliden sözleşmeliye yada kadroludan kadroluya sıkıntı yaratıyor.

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