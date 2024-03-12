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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Mart 2024 16:04
İlave 1 Dereceye ilişkin kararın kesinleşmiş olması(bir Adalet Sen başarısı daha)

Daha önce duyurusu yapılan 15/01/2016 tarihinde görecde olup sözleşmeli olması nedeni ile 3. dönem toplu sözleşmede tanınan ilave 1 derece hakkından yararlanmayan kamu çalışanları için Adalet Sen'in desteği ile açılmış olunan dava istinaf edilmiş ve BİM tarafından kesin olarak karar vermiştir. Tüm devrelerime hayırlı olsun.

Uzun yıllar bir çok sendikaya girmiş çıkmış birisi olarak Adalet Sen'in her konuda destek vermesi ve işi sonuna kadar başarı ile takip etmesini tebrik ediyorum. Emeğe Saygı.

(Edirne İdare Mahkemesinin 28/12/2023 tarih ve 2023/2360 E. 2023/3604 Karar sayılı kararı.)


borce
Aday Memur
12 Mart 2024 21:39

15.01.2016 tarihinde sözleşmeli olup, daha sonra başka bir kuruma kadrolu atananlar için bu karar Emsal olur mu? Nasıl bir başvuru yolu izlenmeli? Teşekkürler.

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