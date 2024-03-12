Öğretmen olduğuma bin kere pişmanım.

Sevgili hocalarım, ben geçen sene doğuda bu göreve başlamış bir öğretmen olarak sadece 1 buçuk senede bu meslekten nefret ettim. Çalıştığım okulda öğretmene saçma sapan evrak işleri çıkaran, bir günde 6 saat ders yazıp boş geçen 1 saate görevlendirme veren, üstüne nöbet yazan idareyi geçtim. Öğrencisinden de velisinden de ayrı nefret ediyorum.

Öğrenci derse geç girip kapıyı çarparak sınıfa girer, öğretmenden ne özür dileme ne içeri girmek için izin isteme yoktur. Ders esnasında ayağını sıranın üzerine koyar, öğretmene küfreder. Öğrenciyi 2 defa tutanak tutup disipline verirsin. Hiç bir ceza vermezler. İdare ceza yazsa bile milli eğitim geri gönderiyormuş.

Ama siz bir öğretmen olarak öğrenciye bağırsanız veli gelip çocuğumun psikolojisi bozuluyor seni şikayet edeceğim der. Bütün idare, milli eğitim ceza alırsın diye öğretmeni korkutur. Böyle bir eğitim sisteminin içinde öğretmen olduğuma o kadar pişmanım ki.

Sayın hocalarım, milletin yatarak maaş alıyorsunuz dediği meslek bu mudur? Yoksa ben mi en Allah'ın cezası yere düştüm?