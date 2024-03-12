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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Mart 2024 17:12
Öğretmen olduğuma bin kere pişmanım.

Sevgili hocalarım, ben geçen sene doğuda bu göreve başlamış bir öğretmen olarak sadece 1 buçuk senede bu meslekten nefret ettim. Çalıştığım okulda öğretmene saçma sapan evrak işleri çıkaran, bir günde 6 saat ders yazıp boş geçen 1 saate görevlendirme veren, üstüne nöbet yazan idareyi geçtim. Öğrencisinden de velisinden de ayrı nefret ediyorum.

Öğrenci derse geç girip kapıyı çarparak sınıfa girer, öğretmenden ne özür dileme ne içeri girmek için izin isteme yoktur. Ders esnasında ayağını sıranın üzerine koyar, öğretmene küfreder. Öğrenciyi 2 defa tutanak tutup disipline verirsin. Hiç bir ceza vermezler. İdare ceza yazsa bile milli eğitim geri gönderiyormuş.

Ama siz bir öğretmen olarak öğrenciye bağırsanız veli gelip çocuğumun psikolojisi bozuluyor seni şikayet edeceğim der. Bütün idare, milli eğitim ceza alırsın diye öğretmeni korkutur. Böyle bir eğitim sisteminin içinde öğretmen olduğuma o kadar pişmanım ki.

Sayın hocalarım, milletin yatarak maaş alıyorsunuz dediği meslek bu mudur? Yoksa ben mi en Allah'ın cezası yere düştüm?


Billoh
Aday Memur
12 Mart 2024 17:40

Hocam aslında bunun tam olarak coğrafyayla da ilgisi yok ama maalesef bazı yerlerde sıkıntılı profiller olabiliyor. Değerli hocam mı sıkın dişinizi tayin zamanınız geldiğinde güzel ve istediğiniz bir yere tayininizi alırsınız umarım. Hocam bazı insanlara eğitim vermek biliyorsunuz Suya yazı yazmak gibi bir şeydir lütfen kendinizi suçlamayın o insanlar için zaten bunun bir önemi yok. Siz kendi gelişiminizi odaklanın umarım her şey gönlünüzce olur.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
12 Mart 2024 18:53

hocam öğretmenliği çok güzel özetlemişsin, yıllardır aynı şeyleri yaşıyoruz, buradaki öğretmenlerin %90'ı senin durumundadır, her yeni atama bu rezillikleri yaşadıkça tecrübe kazanır, idealistlikten uzaklaşır. en iyisi öğrenciyi görmezden gel, dersini duvara anlat çık git evine, bırak öğrenci ile veliler yıllar sonra pişman olsun.


Mehker
Daire Başkanı
12 Mart 2024 19:08

Bu sefer de öğretmen sınıfla ilgilenmiyor, sınıfı yönetemiyor diye şikayet ederler, yani ne yapsanız kurtulamazsınız, ileride tek kurtuluş yolu velilerin cimer vb vasıtasıyla öğretmenleri şikayet etmesini engelleyecek ve okul idarelerinin öğretmenlerin işine karışmamasını ve baskı kuramamasını sağlayacak bir sistem getirmek

Ahmet Kaleli, 3 saat önce

hocam öğretmenliği çok güzel özetlemişsin, yıllardır aynı şeyleri yaşıyoruz, buradaki öğretmenlerin %90'ı senin durumundadır, her yeni atama bu rezillikleri yaşadıkça tecrübe kazanır, idealistlikten uzaklaşır. en iyisi öğrenciyi görmezden gel, dersini duvara anlat çık git evine, bırak öğrenci ile veliler yıllar sonra pişman olsun.


ahmet demir7307
Memur
12 Mart 2024 19:13

maalesef budur hocam. üç beş yıl sabrederseniz okul idaaresinden kurtulursunuz:) hatta siz bile o okulda onların koltuguna geçebilirsiniz ama öğrenci potansiyeli kötüyse maalesef ondan kurtulamazsınız kotuyse okulun potansiyeli her yıl daha da kötüye ilerliyor maalesef. eskiden problemli çocuğa ayar verdik mi biraz disiplini sağlayabiliyorduk ve problemli çocuğun velisi de umursamaz olduğu için bağırmamızda falan bizleri rahatsız etmiyordu. şimdi en sorunlu öğrencinin velisi bile bir olayda gelip okula kimsin sen benim çocugumu azarlıyorsun diye okul basmaya geliyor. çocuklarsa kötü okulda öğretmeni sallamadan at koşturuyor resmen. eskiden öğretmene bir saygı ve öğrenci gözünden öğretmenden bir korku vardı. şimdi ise maalesef çocukların oyuncağı gibi olduk. sabrederseniz puanının birikince iyi yerlere geçip gerçek öğretmenliğe geçebilirsiniz. kötü okullarda öğretmenlik değil çobanlık yapıyoruz resmen.


Mehker
Daire Başkanı
12 Mart 2024 19:22

İyi yer neresiymiş? Büyün okullar aynı

ahmet demir7307, 3 saat önce

maalesef budur hocam. üç beş yıl sabrederseniz okul idaaresinden kurtulursunuz:) hatta siz bile o okulda onların koltuguna geçebilirsiniz ama öğrenci potansiyeli kötüyse maalesef ondan kurtulamazsınız kotuyse okulun potansiyeli her yıl daha da kötüye ilerliyor maalesef. eskiden problemli çocuğa ayar verdik mi biraz disiplini sağlayabiliyorduk ve problemli çocuğun velisi de umursamaz olduğu için bağırmamızda falan bizleri rahatsız etmiyordu. şimdi en sorunlu öğrencinin velisi bile bir olayda gelip okula kimsin sen benim çocugumu azarlıyorsun diye okul basmaya geliyor. çocuklarsa kötü okulda öğretmeni sallamadan at koşturuyor resmen. eskiden öğretmene bir saygı ve öğrenci gözünden öğretmenden bir korku vardı. şimdi ise maalesef çocukların oyuncağı gibi olduk. sabrederseniz puanının birikince iyi yerlere geçip gerçek öğretmenliğe geçebilirsiniz. kötü okullarda öğretmenlik değil çobanlık yapıyoruz resmen.


crabnet355
Müsteşar
12 Mart 2024 19:54
çoğu okulda böyle maaelsef böyle hocam.Doğuda da batıda da varoşra da büyük şehirde de çalıştım. her yerde aynı.Siz yine Erken çözmüşsün.Biz yıllardır okulundan mi öğrencisinden mi idarecisinden mi dedik sabır sabır diye avuttuk kendimizi..Her şey daha kötüye gitti..Bırak devleti özel şirketlerde bile personeline böyle muamele eden ettiren değersiz hor hakir gören anında satan bir kurum yok yemin ediyorum..Yaşın genç kpssye hazırlanıp kurtul derim.
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