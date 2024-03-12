İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Mart 2024 18:03
Özel eğitim öğretmenliği okuyorum 3.sınıfım destek personeli atandım tarım bakanlığı okulu bırakıyım

Özel eğitim öğretmenliği okuyorum 3.sınıfım destek temizlik personeli olarak atandım sizce bölümü bırakmalı mıyım


mnee
Aday Memur
12 Mart 2024 18:24

Zaten okul bitmiş sayılır verdiğin emeği heba etme Okulunu bitir diploman da olsun

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Seçim görevi itirazına yanıt gelmediYusuf Tekin istifa etmeli mi?Seçim görevi iptaline dairTezli yüksek lisans için çalışan öğretmene izin durumuRam da calisan ozel egitimci 34 bin mi aliryoksa ek ders alir 40 bin falan miBir sorum varBordroda Sendika Desteği 190 TL'ye İnmisSeçim toplantısı için ek dersler yine kesilecek!Bilsemde öğretmen olmakArkadaşlar bugün acil cevap gerekiyor

Sözlük

Facebook 3 Bi'molada iletilerin iç içe geçmesi sorunu 1 memurlar.net sözlük 5 Bugün olanlar 4 Cuf Cuf Hoca 1 balkonda semaver yakmak 5 argon 1 dostlar konağı 1 renklerin anlamı 2 Uber araçlar 3

Son Haberler

İmam camide kendini astıOrganize sanayi bölgelerinde 25 bin gence yeni istihdam kapısıTMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldıBakan Tunç: Art arda 17 seçimi kazanabilen başka bir lider, parti yokEşini öldürüp, 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?