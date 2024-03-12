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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Mart 2024 18:50
Sağlık bakanlığı 2024/5 istatistikçi ataması hk

Merhaba arkadaşlar,

Sağlık bakanlığında konu hakkında mimar, mühendisleri kapsayan duyuru var ancak bizim branşımızla ilgili bişey yazmıyor. Acaba ayrıca yayınlanacak mıdır? Şu aşamada ne yapmalıyım bilgisi olan cevap verebilir mi?


ebubekirasb
Aday Memur
12 Mart 2024 21:30
hemşire, sağlık teknikeri vb. bölümler için 10 15 gün içinde yhgm'de yayınlanır duyuru. şu an arşiv araştırmasında söylediğim bu bölümler

Ozlmgll
12 Mart 2024 22:15

Teşekkür ederim ama benim kadrom diğer teknik personel istatistikçi diye geçiyor.


Ozlmgll
12 Mart 2024 22:16

Teşekkür ederim. Ama benim kadrom istatistikçi. Bizimle ilgili duyuruyu mu beklemeliyim?

ebubekirasb, 50 dk. önce
hemşire, sağlık teknikeri vb. bölümler için 10 15 gün içinde yhgm'de yayınlanır duyuru. şu an arşiv araştırmasında söylediğim bu bölümler
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